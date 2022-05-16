Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna son haliyle şoke etti

Bir dönem ekranlarda boy gösteren Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle adeta bambaşka birisi haline gelen Berna Karagözoğlu, büyüdü ve kocaman bir kız oldu. İşte Berna Karagözoğlu'nun büyüleyen değişimi.

Bir Şarkısın Sen programı yayımlandığı dönemde epey dikkat çekmişti. Çocukların yarıştığı yarışmada hafızalara kazınan birkaç isim vardı. Bu isimlerden biri de Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu’ydu.

Sahnede seslendirdiği şarkıları ve şovları ile büyümüşte küçülmüş yorumları alıyordu. Yarışmaya katıldığında dokuz yaşında olan Karagözoğlu, bir usta sanatçı gibi şarkı söylemesiyle ve sahnedeki şovlarıyla çok sevildi.

Bu minik kız şimdilerde 21 yaşına girerek çok güzel bir genç kız oldu. İnstagram'da 40 bine yakın takipçisi olan Berna müzikle uğraşmaya devam ediyor.

Berna'nın yeni hali görenleri şaşırttı;





