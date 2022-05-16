MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna son haliyle şoke etti

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna son haliyle şoke etti

16.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasında muziplikleriyle ünlenen Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu son haliyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Büyüyen ve serpilen Berna Karagözoğlu'nu görenler resmen tanıyamadı. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali.

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna son haliyle şoke etti

Bir dönem ekranlarda boy gösteren Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle adeta bambaşka birisi haline gelen Berna Karagözoğlu, büyüdü ve kocaman bir kız oldu. İşte Berna Karagözoğlu'nun büyüleyen değişimi.

berna

Bir Şarkısın Sen programı yayımlandığı dönemde epey dikkat çekmişti. Çocukların yarıştığı yarışmada hafızalara kazınan birkaç isim vardı. Bu isimlerden biri de Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu’ydu.

berna1

Sahnede seslendirdiği şarkıları ve şovları ile büyümüşte küçülmüş yorumları alıyordu. Yarışmaya katıldığında dokuz yaşında olan Karagözoğlu, bir usta sanatçı gibi şarkı söylemesiyle ve sahnedeki şovlarıyla çok sevildi.

berna3

Bu minik kız şimdilerde 21 yaşına girerek çok güzel bir genç kız oldu. İnstagram'da 40 bine yakın takipçisi olan Berna müzikle uğraşmaya devam ediyor.

Berna'nın yeni hali görenleri şaşırttı;

berna7

berna6

berna5

berna4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödül gecesinde göğüs ucu detayıyla herkesin önüne geçtiÖdül gecesinde göğüs ucu detayıyla herkesin önüne geçti
Gönül Dağı'nın Meryem'inden mini etekli poz! "Sen neymişsin kız Meryem"Gönül Dağı'nın Meryem'inden mini etekli poz! "Sen neymişsin kız Meryem"
Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştuMerakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

Düğün yasal olmayınca bir daha evlendi! Gelinliğe bir bakan bir daha baktı

Düğün yasal olmayınca bir daha evlendi! Gelinliğe bir bakan bir daha baktı

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.