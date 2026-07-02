Bir şehir yok oluyor! Deniz 500 evi yuttu, iş yerleri haritadan silindi

Yerel yönetimin verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 500 ev ve iş yeri kıyı erozyonu nedeniyle yok olurken, 2 binden fazla kişi yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

DENİZ HER YIL METRELERCE İLERLİYOR

Uzmanlara göre Atafona'da deniz, bazı bölgelerde her yıl ortalama 2,7 ila 3 metre arasında karaya doğru ilerliyor. Bazı dönemlerde ise bu ilerleme yıllık 8 metreye kadar ulaştı.

Bu süreç ani bir doğal afet şeklinde değil, yıllara yayılan yavaş ancak sürekli bir değişim olarak yaşanıyor. Her geçen yıl sahilden biraz daha fazla alan kaybedilirken, mahalleler ve sokaklar birer birer denizin içinde kalıyor.

14 MAHALLE BLOĞU TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI

Araştırmalara göre kıyı erozyonunun hız kazanmasının ardından bölgede 500'den fazla yapı tamamen yıkıldı. Ayrıca 14 mahalle bloğu deniz tarafından tamamen yutuldu.

Yok olan yapılar arasında;

Konutlar

Barlar

Marketler

Dört katlı bir otel

Okul

Tekne yakıt istasyonu

Kiliseler

Yazlık evler yer alıyor.

Bugün sahilde dolaşan ziyaretçiler, bir zamanlar evlerin ve caddelerin bulunduğu noktalarda beton kalıntıları, demir donatılar ve yıkılmış duvarlarla karşılaşıyor.

YETKİLİLER TEHLİKE UYARISI YAPIYOR

Kıyıda oluşan moloz ve yapı kalıntıları nedeniyle bazı bölgelerde denize girilmemesi yönünde uyarılar bulunuyor.

Risk yalnızca denizin ilerlemesiyle sınırlı değil. Su altında kalan bina kalıntıları da hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için ciddi tehlike oluşturuyor.

SORUNUN GEÇMİŞİ 1950'Lİ YILLARA UZANIYOR

Uzmanlar, Atafona'daki kıyı erozyonunun yeni bir olay olmadığını belirtti.

Araştırmalara göre bölgede ilk erozyon belirtileri 1954 yılında görülmeye başladı. Süreç 1970'lerden itibaren hız kazanırken, 1954-2018 dönemini inceleyen bilimsel çalışmalar kıyının bazı kesimlerinde yılda yaklaşık 5 metre gerileme yaşandığını ortaya koydu.

2005-2016 yılları arasında ise yaklaşık 29 bin metrekarelik alan deniz tarafından aşındırıldı.

DENİZ NEDEN SÜREKLİ İLERLİYOR?

Bilim insanları, Atafona'daki kıyı kaybının tek bir nedenden kaynaklanmadığını vurguluyor.

Erozyonu hızlandıran başlıca etkenler şöyle sıralanıyor:

Paraíba do Sul Nehri'nin taşıdığı kum miktarının azalması

Nehir üzerindeki barajlar

Su yönlendirme projeleri

Nehir yatağındaki alüvyon birikimi

Sahile ulaşan sediment miktarındaki düşüş

Dalga ve rüzgar hareketleri

Gelgit etkileri

Kıyıdaki plansız yapılaşma

İklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları

Uzmanlara göre en kritik sorun, nehrin artık sahile yeterli miktarda kum taşıyamaması. Böylece denizin aşındırdığı kıyı doğal yollarla yeniden beslenemiyor.

NEHRİN DEBİSİNDEKİ DÜŞÜŞ KIYIYI SAVUNMASIZ BIRAKTI

Paraíba do Sul Nehri, Brezilya'da 14 milyondan fazla kişiye su sağlayan önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor.

Ancak farklı araştırmalar, nehrin alt kesimindeki su miktarında son yıllarda yüzde 30 ila 35 arasında azalma yaşandığını ortaya koyuyor.

Veriler farklı dönemleri kapsadığı için oranlar değişse de araştırmaların ortak sonucu aynı: Nehir artık kıyıyı koruyacak kadar kum taşıyamıyor.

BÖLGE HALKI EVLERİNİ VE GEÇİM KAYNAKLARINI KAYBEDİYOR

Denizin ilerleyişi yalnızca binaları değil, insanların yaşamlarını da değiştiriyor.

Birçok aile yıllar içinde birden fazla evini kaybetti. Balıkçılıkla geçinen bazı kişiler ise tüm risklere rağmen denizden uzaklaşamıyor çünkü geçim kaynakları tamamen kıyıya bağlı.

Uzmanlara göre Atafona, yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Uzmanlar, kıyıyı korumak için dalgakıranlar, kıyı tahkimatı, yapay plaj beslemesi ve kum transferi gibi çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Ancak bu projelerin yüksek maliyetli olması ve kıyının doğal dengesini farklı bölgelerde bozma riski nedeniyle kesin bir çözüm konusunda ortak görüş bulunmuyor.

São João da Barra Belediyesi ise 2026 yılında Atafona ve Açu bölgelerindeki kıyı erozyonuna yönelik teknik, ekonomik ve çevresel fizibilite çalışması başlatılması için ihale sürecinde önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Birleşmiş Milletler raporları ile NASA bilim insanlarının projeksiyonlarına göre Rio de Janeiro kıyılarında deniz seviyesinin 2020-2050 yılları arasında ortalama 16 santimetre daha yükselmesi bekleniyor.

1990-2020 döneminde ise bölgede deniz seviyesinin yaklaşık 13 santimetre yükseldiği belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EN SOMUT ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Uzmanlara göre Atafona'nın yaşadıkları yalnızca Brezilya'yı ilgilendirmiyor. Bölge, kıyı erozyonu, iklim değişikliği ve insan müdahalelerinin birleşmesiyle bir kentin yıllar içinde nasıl yok olabileceğini gözler önüne seriyor.

Denizin aldığı sadece kum değil; sokaklar, evler, iş yerleri ve onlarca yıllık yaşamın izleri oldu.