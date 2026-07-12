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Bir şehrin içinde bulunan en uzun plaj! Türkiye'nin incisi dünya zirvesinde

Antalya'da hissedilen sıcaklık 34 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalanlar sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Bir şehrin içinde bulunan en uzun plaj! Türkiye'nin incisi dünya zirvesinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranının yüzde 70 seviyelerine çıkmasıyla hissedilen sıcaklık gün içerisinde 34 dereceyi gördü. Nemin etkisini hissettirdiği kentte serinlemek isteyenler, erken saatlerden itibaren Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bir şehrin içinde bulunan en uzun plaj! Türkiye nin incisi dünya zirvesinde 1

YOĞUNLUK METRELERCE YUKARIDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sahile gelenlerden kimi denize girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, kimileri şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları ise son zamanlarda popülerleşen ayakta kürek sörfü (SUP) yaptı. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, kıyıda vakit geçirenler ve denizde yüzenlerin sahilde oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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antalya plaj konyaaltı sahili sahil
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