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3 milyon yaşında! Türkiye'nin en büyüklerinden: Adeta şifa saçıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası. Görenlerin hayran kaldığı mağaraya her gün onlarca ziyaretçi geliyor.

3 milyon yaşında! Türkiye'nin en büyüklerinden: Adeta şifa saçıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan birbirine bağlı iki katlı Oylat Mağarası, fay hatlarında yaklaşık 3 milyon yıllık süreçte oluştu. Kanyon yamacında asılı durumda, yatay duruşlu, oluşumunu tamamlamış fosil bir mağara olan 720 metre uzunluğundaki yapı, 7-8 metre boylarında sarkıt ve dikitleriyle hayranlık uyandırıyor.

Genellikle menderesli bir profile sahip olan mağaranın girişinden büyük çöküntü salonuna kadar dar galeriler bulunuyor. Yüksekliği 93 metreye ulaşan mağaranın içindeki sıcaklığın yaz kış 13-14 derece.

3 milyon yaşında! Türkiye nin en büyüklerinden: Adeta şifa saçıyor 1

ASTIM VE BRONŞİT HASTALARININ UĞRAK NOKTASI

Mağaranın sonuna varıldığında ise 40 katlı bir binaya çıkmış oluyorsunuz. İçeride bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşmakta. Yüzde 85 neme sahip mağarayı astım ve bronşit hastaları sıklıkla ziyaret ediyor.

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonlarından Altınoluk mevkisinden profesyonel ekiplerle girilebilen 22,5 metre derinlik ve 145 metre uzunluğundaki mağaranın içinde sarkıt, dikit ve damla taşı sütunları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
astım bronşit Bursa İnegöl mağara şifa
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