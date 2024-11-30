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  4. Bir sene önce evlenmişlerdi! Melek Mosso eşinden boşanıyor mu? O hamle kafaları karıştırdı...

Bir sene önce evlenmişlerdi! Melek Mosso eşinden boşanıyor mu? O hamle kafaları karıştırdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.11.2024 16:42
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Geçtiğimiz yıl sevgilisi Serkan Sağdıç'la evlenen ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun eşinden boşanacağı iddia edildi. İkili sosyal medya hesaplarından bütün fotoğraflarını sildi.

Bir sene önce evlenmişlerdi! Melek Mosso eşinden boşanıyor mu? O hamle kafaları karıştırdı...

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıllık birlikteliğin ardından manken Serkan Sağdıç ile hayatını geçtiğimiz yıl birleştirmişti. Mersin'de nikah masasına oturan çiftle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

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O HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ! BOŞANIYORLAR MI?

Bir sene önce evlenen çiftin evliliğinde kara bulutların gezdiği konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silen ikilinin boşanacağı iddia edildi.

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Ayrıca fotoğraflarını silen çift birbirlerini karşılıklı olarak takipten de çıktı. İkiliden de henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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