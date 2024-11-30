Bir sene önce evlenmişlerdi! Melek Mosso eşinden boşanıyor mu? O hamle kafaları karıştırdı...

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıllık birlikteliğin ardından manken Serkan Sağdıç ile hayatını geçtiğimiz yıl birleştirmişti. Mersin'de nikah masasına oturan çiftle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

O HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ! BOŞANIYORLAR MI?

Bir sene önce evlenen çiftin evliliğinde kara bulutların gezdiği konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silen ikilinin boşanacağı iddia edildi.

Ayrıca fotoğraflarını silen çift birbirlerini karşılıklı olarak takipten de çıktı. İkiliden de henüz bir açıklama gelmedi.