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  4. Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden kareler

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden kareler

11.10.2023 21:19 | Son Güncelleme:
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Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso ile manken Serkan Sağdıç evlendi. Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir törenle önce nişan ardından bir de kına gecesi yapan çift bugün dünyaevine girdi.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır beraber olduğu manken Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. Mersin'de gerçekleşen düğün töreninde çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. İşte Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın düğününden kareler...

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Geçtiğimiz günlerde aynı gün hem nişan hem de kına gecesi yapan Melek Mosso bugün "evet" dedi.

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İki yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile evlenen Melek Mosso'nun düğün töreni Mersin'de gerçekleşti.

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Çift, Minnie Riperton'unş Lovin You şarkısı ile ilk danslarını etti.

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Melek Mosso gelinliğini straplez model tercih ederken Serkan Sağdıç damatlık seçiminde tercihini bej renginden yana kullandı.

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