SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Bir süredir takım arıyordu! Galatasaray ve Karagümrük'te de oynaya Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oldu

2017-2022 yılları arasında Türkiye'de Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ve bir süredir kulüpsüz olan Sofiane Feghouli'nin yeni sezonda top koşturacağı kulüp belli oldu. İşte detaylar...

Bir süredir takım arıyordu! Galatasaray ve Karagümrük'te de oynaya Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oldu
Berker İşleyen

2017-2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, ardından 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük'e transfer olan ve bir süredir herhangi bir takımda forma giymeyen Sofiane Feghouli, sürpriz bir takıma imza attı.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Bir süredir takım arıyordu! Galatasaray ve Karagümrük te de oynaya Sofiane Feghouli nin yeni adresi belli oldu 1

Cezayirli oyuncu, bir sezonluk boşluğun ardından Irak temsilcisi Amanat Bağdat ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Feghouli'nin, Irak ekibinden 200 bin Euro maaş alacağı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bir süredir takım arıyordu! Galatasaray ve Karagümrük te de oynaya Sofiane Feghouli nin yeni adresi belli oldu 2

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dikkat çeken anlaşma... Avrupa stadyumlarından başkentin kalbine... Sofiane Feghouli... İspanyol Valencia'nın yıldızı, İngiliz West Ham'ın oyun kurucusu ve Cezayir milli takımının en göze çarpan yıldızlarından biri... Resmi olarak Bağdat Amanat'a katıldı... Feghouli gibi bir yıldızın ligimize gelmesiyle Irak futbol tarihine yeni bir sayfa açıyoruz" denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi!Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi!
TFF'den resmi açıklama geldi! İlk hafta oynanacak 3 maç ertelendiTFF'den resmi açıklama geldi! İlk hafta oynanacak 3 maç ertelendi
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika feghouli galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Necati Ateş'ten Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!

Necati Ateş'ten Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!

Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho'dan Feyenoord maçı kararı

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho'dan Feyenoord maçı kararı

Mourinho'dan Mert Hakan Yandaş kararı! Kimse beklemiyordu...

Mourinho'dan Mert Hakan Yandaş kararı! Kimse beklemiyordu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.