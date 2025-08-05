Bir süredir takım arıyordu! Galatasaray ve Karagümrük'te de oynaya Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oldu

2017-2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, ardından 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük'e transfer olan ve bir süredir herhangi bir takımda forma giymeyen Sofiane Feghouli, sürpriz bir takıma imza attı.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Cezayirli oyuncu, bir sezonluk boşluğun ardından Irak temsilcisi Amanat Bağdat ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Feghouli'nin, Irak ekibinden 200 bin Euro maaş alacağı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dikkat çeken anlaşma... Avrupa stadyumlarından başkentin kalbine... Sofiane Feghouli... İspanyol Valencia'nın yıldızı, İngiliz West Ham'ın oyun kurucusu ve Cezayir milli takımının en göze çarpan yıldızlarından biri... Resmi olarak Bağdat Amanat'a katıldı... Feghouli gibi bir yıldızın ligimize gelmesiyle Irak futbol tarihine yeni bir sayfa açıyoruz" denildi.