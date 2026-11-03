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Bir tanesi 40 kilo! Bilecik'te yetiştiriliyor, İstanbul'dan İzmir'e gönderiliyor

Kızıldamlar köyünde yaklaşık 700 dekar alanda üretilerek birçok ile gönderilen ve bazen kilogramı 40 kiloya kadar çıkan kestane kabağının hasadı başladı.

Bir tanesi 40 kilo! Bilecik'te yetiştiriliyor, İstanbul'dan İzmir'e gönderiliyor

Bilecik merkeze bağlı 360 rakımlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve yaklaşık 1 yıl raf ömrü bulunan kestane kabağında hasat dönemi başladı. Her yıl nisanda ekilen ürün, yaz boyu olgunlaşmasının ardından ekim ayının sonlarında tarlalardan toplanıyor. Köyde 2006'da inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde bol suya kavuşan üreticiler, lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tarladan satıyor.

Bir tanesi 40 kilo! Bilecik te yetiştiriliyor, İstanbul dan İzmir e gönderiliyor 1

Köyde kestane kabağı üreticiliği yapan Mehmet Kösem, yaklaşık bu kabakları nisan sonu, mayıs başında ektiklerini anlatarak, "Bundan sonra üç kere ara çapı yapıyoruz. Aralarına sürüp köklerini doldurma yapıyoruz. Son çapımızda damlamalarını çekiyoruz köklerimize. Daha sonra da sulama ve gübreleme süreçleri başlıyor. Ekim ortası gibi hasada başlıyoruz. Kabakları tarlamızda kesiyoruz, kestikten sonra toprağa değen kısımlarına ters çevirip yaklaşık bir 10-15 gün bu şekilde kabaklarımızı tarlada kurutuyoruz. Güneşleniyor, güneşli havada nemini de kabak vermiş oluyor" dedi.

"TATLISI, ÇORBASI VE LOKUMU YAPILIYOR"

Mehmet Kösem açıklamasının devamında, "Balkabağından genellikle kabak tatlısı yapılıyor. Bunun yanında çorbası, lokumu, bu tarz yiyecekler de yapılıyor. Geçen seneki fiyatlarımız 12 ila 15 arasıydı. Bu sene de aynı fiyatla seyretmesini bekliyoruz. En farklı özelliği raf ömrü ve lezzeti. Bizim köyümüzün bulunduğu rakımdan ötürü kabaklarımızın dayanıklılığı daha fazla oluyor. Yani alan müşterilerimiz genellikle bu şekilde bize geliyorlar. Önceki senelerdeki çöken kabakların buradan alındıktan sonra daha uzun bir raf ömrü olduğunu söylüyorlar" dedi.

"DEKAR BAŞINA 2-3 TON VERİM ALINABİLİRKEN, BU KABAKLARIN BAZILARI 40 KİLOYU GEÇİYOR"

Bir tanesi 40 kilo! Bilecik te yetiştiriliyor, İstanbul dan İzmir e gönderiliyor 2

Kösem son olarak, "Biz burada kestane kabağında ara ara 40 kilogramlara çıkanları gördük. Tabii müşterimiz bunu 10 kilogramın altında genellikle istemiyor, biz de genellikle 10 kilogramın üstünü satıyoruz. Ortalaması 15 ila 20 kilogramın arası oluyor kabaklarımızın. İçlerinde tabii ki 25, 30, 35 kiloluk kabaklarımız da çıkıyor. Kabaklarımızın tohumları yıllardan beri aynı şekilde. Aynı tohumları ekmekteyiz. Tek çeşit tohum ekmekteyiz. Bu yüzden kalitemiz, lezzetimiz hiçbir zaman değişmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan kestane kabakları genelde köyden Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kütahya, Rize, Çorum, İstanbul gibi illerden gönderiliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kabak Bilecik
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