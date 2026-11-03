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Kış hazırlıklarının vazgeçilmezi tezgahlarda! Tanesi 100-150 TL'den satılıyor

Erzincan'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla sofraların geleneksel lezzetleri arasında yer alan lahana, pazar tezgâhlarında satışa sunulmaya başlandı.

Kış hazırlıklarının vazgeçilmezi tezgahlarda! Tanesi 100-150 TL'den satılıyor

Dolma, turşu ve çorba yapımında kullanılan lahanalar, büyüklüklerine göre 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Erzurum'un Söğütlü köyünden getirilerek Erzincan'da satışa sunulan lahanalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Geniş yaprakları ve iri gövdeleriyle dikkati çeken lahanalar, kullanım amacına göre yemeklik ve turşuluk olarak tercih ediliyor. Erzincan mutfağında önemli bir yere sahip olan sebze, özellikle lahana dolması ve ev yapımı turşu hazırlığında kullanılıyor.

Lahana satışı yapan pazar esnafı, üretim maliyetlerindeki artışa rağmen satış fiyatlarını geçen sezonla aynı seviyede tuttuklarını belirtti.

Lahanaların büyüklüğüne göre 100 ila 150 lira arasında satıldığını ifade eden esnaf, vatandaşların fiyatları yüksek bulduğunu dile getirdi.

Kışlık mutfak hazırlıklarının önemli ürünlerinden biri olan lahana, Erzincan'da hem geleneksel yemeklerdeki kullanım alanı hem de turşuluk olarak değerlendirilmesiyle pazar tezgâhlarındaki yerini koruyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
lahana
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