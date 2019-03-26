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Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Zayıfladığınız halde bir türlü gitmeyen inatçı bir göbeğiniz varsa onunla baş edecek harika bir kür vereceğiz sizlere. Zararsız ve doğal! Bakalım siz de sonuç alacak mısınız...

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Hiçbir zararı olmadan sadece göbek yağlarını eriten çok gizli ama etkili bir tarifimiz var sizin için! Lafı fazla uzatmadan malzemeleri sayalım:

Malzemeler:

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Küçük bir parça zencefil (rendelenmiş)
Bir tutam yeşil çay (sallama olmayan, gerçek yapraklar)
5 tane taze nane yaprağı
5 tane taze fesleğen yaprağı

Hazırlanışı:

çay

Bir çaydanlık ya da büyük bir cezvede su kaynatın ve tüm malzemeleri içine ekleyerek ocağım altını kapatın.
5-6 dakika demlenmesi için bırakın.
Servis esnasında limon sıkabilirsiniz ancak kesinlikle şeker ya da bal gibi tatlandırıcılar kullanmayın.
Sabah uyandığınızda, öğlen yemeğinizden sonra ve akşam uyumadan yarım saat önce olmak üzere günde 3 öğün içebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
göben eriten diyet göbek yağları

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