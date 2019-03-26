Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Hiçbir zararı olmadan sadece göbek yağlarını eriten çok gizli ama etkili bir tarifimiz var sizin için! Lafı fazla uzatmadan malzemeleri sayalım:

Malzemeler:

Küçük bir parça zencefil (rendelenmiş)

Bir tutam yeşil çay (sallama olmayan, gerçek yapraklar)

5 tane taze nane yaprağı

5 tane taze fesleğen yaprağı

Hazırlanışı:

Bir çaydanlık ya da büyük bir cezvede su kaynatın ve tüm malzemeleri içine ekleyerek ocağım altını kapatın.

5-6 dakika demlenmesi için bırakın.

Servis esnasında limon sıkabilirsiniz ancak kesinlikle şeker ya da bal gibi tatlandırıcılar kullanmayın.

Sabah uyandığınızda, öğlen yemeğinizden sonra ve akşam uyumadan yarım saat önce olmak üzere günde 3 öğün içebilirsiniz.

