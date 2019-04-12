Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çekirdeği olan besinler meyve, kök olanlar ise sebze olarak tanımlandı. Şimdi, bu duruma göre tanımlamaları baştan yapacağız. İşte meyve sınıfına giren sebze sandığımız meyveler;

Bir yaşımıza daha girdik! Bunca yıl sebze sandık ama...

Kabak Yemeklerini yapıyor olmamız hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Evet, o bir meyve.

Bamya

Zeytin Sanıyorum bu listede en az şaşıracağımız besin zeytin olacak. Çünkü birçok kez zeytinin meyve olduğu söylentilerine denk gelmiştik...

Domates Bu durumda domates ise en çok yediğimiz meyvelerden biri oluyor.

Patlıcan

Salatalık

Dolmalık biber

Bezelye

Bal kabağı