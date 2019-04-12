YEMEK

Bir yaşımıza daha girdik! Bunca yıl sebze sandık ama...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Bildiklerinizi unutturacak bir haberle karşınızdayız sevgili okur. Bilim insanları "çekirdeği olan yiyecek meyvedir" dedi ve bunca yıllık patlıcanı meyve ilan etti. İşte mutfağımızda sebze niyetine kullandığımız o yiyecekler...

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çekirdeği olan besinler meyve, kök olanlar ise sebze olarak tanımlandı. Şimdi, bu duruma göre tanımlamaları baştan yapacağız. İşte meyve sınıfına giren sebze sandığımız meyveler;

Bir yaşımıza daha girdik! Bunca yıl sebze sandık ama...

Kabak

Kabak
Yemeklerini yapıyor olmamız hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Evet, o bir meyve.

Bamya

Bamya

Zeytin

Zeytin
Sanıyorum bu listede en az şaşıracağımız besin zeytin olacak. Çünkü birçok kez zeytinin meyve olduğu söylentilerine denk gelmiştik...

Domates

Domates
Bu durumda domates ise en çok yediğimiz meyvelerden biri oluyor.

Patlıcan

Patlıcan

Salatalık

Salatalık

Dolmalık biber

Dolmalık biber

Bezelye

Bezelye

Bal kabağı

Bal kabağı

Mısır

Mısır
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ozaman sebze hangisi karpuzmu kavunmu cilekmi ))
Eğer bu iş ilan etmeyle olursa bende maydanosu meyva ilan ederim.O zaman insanlar sürekli bir yaşına daha gire gire bakarsın beş altı bin yaşına kadar ulaşır
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