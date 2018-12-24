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Bir yaşımıza daha girdik: Verdiği zarar şoke etti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

Uyku düzeninden diyabete, kilo vermeden menopoza, prostattan tansiyona kadar çok sayıda rahatsızlık ve soruna iyi gelen kabak çekirdeğinin zararları da olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bir yaşımıza daha girdik: Verdiği zarar şoke etti

Yararları daha fazla bilinmesine rağmen aşırı tüketildiğinde ciddi zararlar da içeren kabak çekirdeği için uzmanlar ciddi uyarıda bulunuyor ve şu ana kadar söylenen her bilginin doğru olmadığının altını çiziyor.

Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunduğu özler, alerjik reaksiyona neden olabilir ve zararlı olabilecek bazı maddeler içerebilir. Özellikle salatalığa veya karpuza alerjisi olanlar çok dikkatli olmalılar. Alerjik belirtiler, ishal, mide bulantısı, deri kaşıntısı gibi reaksiyonlar şeklinde kendini gösterir. Alerjisi olan insanlar ölümcül sonuçlarla bile karşılaşabilirler.

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Bilindiği kadarıyla kabak çekirdeği özleri büyük bir zehirlenme sorununa neden olmamıştır fakat çekirdek ve kabuğu vücudun bazı maddeleri emmesine önleyen içeriğe sahiptir.

İçerisinde aşırı tuz miktarı olan kabak çekirdeklerinin sodyum oranı fazladır. 30 gram tuzla kabak çekirdeğinde 720 mg sodyum bulunur. Bu günlük sodyum ihtiyacının neredeyse yarısı kadardır.

Kabak çekirdeklerinin ilaçlarla birlikte alınması hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da, anne adaylarının yemesini güvenli kılacak herhangi bir bilgi olmadığı öngörülmüştür.

Bir iddiaya göre de, aşırı şekilde kabak çekirdeği yemek zihni öldürüyor ve gelecek zaman içinde kısırlık gibi bir çok kronik probleme neden oluyor.

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Kabak çekirdeğinin diğer zararları

Kalori bakımından yüksek olduğu için sağlıklı beslenen kişilerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Aşırı tüketilmesi halinde ishale yol açabiliyor.

Kabak çekirdeği aşırı ve bilinçsiz tüketildiği zaman kişilerde kilo sorununa neden olabiliyor.

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Ciltte sivilce, akne gibi olumsuzluklar yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle cilt sorunu yaşayan kişilerin kabak çekirdeğini tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor.

Mide rahatsızlığı çeken kişiler kabak çekirdeğini günde bir tutamdan fazla tüketmemeleri öneriliyor.


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