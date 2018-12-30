TREND

Bir yılbaşı geleneğiydi! Zamlar kırmızı iç çamaşırlarını da vurdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 30.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

Yılbaşı gecesi giyildiğinde şans getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırları, geçen yıla oranla yüzde 30 zamlandığı için bu yıl Adana'da rağbet görmedi.

Seyhan ilçesinde 40 yıldır iç giyim mağazası işleten İrfan Tiğrek, sütyen, külot, babydoll, jartiyer, çorap gibi ürünlere son 1 yılda yüzde 30 zam geldiğini söyledi.

Zamlar nedeniyle satışların geçen yıla oranla düşük olduğunu kaydeden Tiğrek, "Parça başı ürün fiyatları 15-125 TL arasında değişiyor. Bir takım iç çamaşırı almaya kalksanız 200 TL'yi bulur. Kırmızı iç çamaşırının uğur, şans getirdiğini söylüyorlar. Geçen yıl 89 TL olan bir sabahlık bu yıl 119 TL. 18 TL'ye sattığımız tüylü tanga, bu yıl 25 TL. Geçen yıl 99 TL'ye satılan ünlü bir markanın babydollu bu sene 130 TL. Zamlar nedeniyle satışlar oldukça düşük" diye konuştu.

kirmizi-ic-camasiri-zamlandi-talep-dustu_6592_dhaphoto2

Kaynak: DHA

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Anadolu'nun ilk piyango çekilişi... İşte o ilAnadolu'nun ilk piyango çekilişi... İşte o il
Yerli girişim kimlik doğrulama cihazı geliştirdiYerli girişim kimlik doğrulama cihazı geliştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılbaşı kırmızı iç çamaşırı

En Çok Okunan Trend Haberler

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!

Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!

Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

İlaçların etkisi altında mesaj yolladım

İlaçların etkisi altında mesaj yolladım

İlginizi Çekebilir

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Yerli girişim kimlik doğrulama cihazı geliştirdi

Yerli girişim kimlik doğrulama cihazı geliştirdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ailesine ve arkadaşlarına da yediriyor! 10 yıl içinde...

Ailesine ve arkadaşlarına da yediriyor! 10 yıl içinde...

Ekonomide Olan Biteni Anlamak İçin Takip Edilmesi Gereken 10 Türk Ekonomist

Ekonomide Olan Biteni Anlamak İçin Takip Edilmesi Gereken 10 Türk Ekonomist

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu'nun ilk piyango çekilişi Kayseri'de ortaya çıktı

Anadolu'nun ilk piyango çekilişi... İşte o il

Yerli girişim kimlik doğrulama cihazı geliştirdi

Yerli girişim kimlik doğrulama cihazı geliştirdi

Yüzüne bakmıyorlardı! Şimdi para basıyor...

Bunu yapan para basıyor!

'10 sene sonra çekirge yiyenlerin sayısı artacak'

Ailesine ve arkadaşlarına da yediriyor! 10 yıl içinde...

Paranın değerini ne belirler? Horoz yumurta örneği

Paranın değerini ne belirler?

İnternet Fenomeni Olmak Nasıl Para Kazandırır?

İnternet Fenomeni Olmak Nasıl Para Kazandırır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.