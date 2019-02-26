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Bir yıldız doğuyor... Karşınızda Corgi!

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 26.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

New Yorklu yapımcı Bryan Reisberg, 2018 yılının popüler filmlerinin afişine sevgili köpeği Corgi’nin fotoğraflarını koyunca ünü bir anda tüm dünyaya yayıldı.

Pazar gecesi 91. Oscar Töreni’nde 2018’in en iyi filmleri ödüllendirildi. Ancak 2018’in popüler filmlerine farklı bakış açısıyla bakan biri daha vardı. O da, New Yorklu film yapımcısı ve yaratıcı yönetmen Bryan Reisberg’den başkası değil. Reisberg, 2018’in sevilen filmlerinin afişlerine sevimli bir boyut katarak, dünyalar tatlısı köpeği Corgi’nin fotoğraflarını photoshopla ekledi. Şimdiyse sosyal medya onu konuşuyor. İnternet portalı Bored Panda’ya konuşan Bryan Reisberg, projeye karar verdikten sonra eşinin ve kendisinin bu sene en çok beğendiği filmlerin afişlerini kullanma konusunda anlaşmışlar. Bryan Reisberg’in photoshop becerileri sonucu 2 ayda ortaya çıkan bu çalışmalar sosyal medyada o kadar hızlı yayıldı ki, onun sevimli köpeği Corgi’yi artık neredeyse tüm dünya tanıyor! İşte Corgi’li sevimli afişler... Böyle sanki daha güzel olmamış mı?

Bir yıldız doğuyor... Karşınızda Corgi!

Karşınızda dünyalar tatlısı Corgi

Karşınızda dünyalar tatlısı Corgi
Her şey bu fotoğrafla başlıyor!
Corgi'nin fotoğraflarından oluşan bir Instagram hesabı açan Bryan Reisberg photoshoplu fotoğrafları paylaşmaya başladığı zaman, takipçi sayısı hızla yükselmeye başlamış.

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"madmax_fluffyroad" adlı Instagram hesabının 150 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Corgi komik fotoğralar photoshoplu fotoğraflar

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