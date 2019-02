Bir yıldız doğuyor... Karşınızda Corgi!

Pazar gecesi 91. Oscar Töreni’nde 2018’in en iyi filmleri ödüllendirildi. Ancak 2018’in popüler filmlerine farklı bakış açısıyla bakan biri daha vardı. O da, New Yorklu film yapımcısı ve yaratıcı yönetmen Bryan Reisberg’den başkası değil. Reisberg, 2018’in sevilen filmlerinin afişlerine sevimli bir boyut katarak, dünyalar tatlısı köpeği Corgi’nin fotoğraflarını photoshopla ekledi. Şimdiyse sosyal medya onu konuşuyor. İnternet portalı Bored Panda’ya konuşan Bryan Reisberg, projeye karar verdikten sonra eşinin ve kendisinin bu sene en çok beğendiği filmlerin afişlerini kullanma konusunda anlaşmışlar. Bryan Reisberg’in photoshop becerileri sonucu 2 ayda ortaya çıkan bu çalışmalar sosyal medyada o kadar hızlı yayıldı ki, onun sevimli köpeği Corgi’yi artık neredeyse tüm dünya tanıyor! İşte Corgi’li sevimli afişler... Böyle sanki daha güzel olmamış mı?

Her şey bu fotoğrafla başlıyor!

A Star Is Born

The Nun

First Reformed