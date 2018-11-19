Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Çorba, yazın iç serinleten buz gibi bir lezzet kışınsa soğuk günlerde titreyen vücudumuzu bir yudumuyla kendine getiren buharı üstünde mucizevi bir içecek. Bu nedenledir ki hem Türk hem de dünya mutfağının baş tacıdır çorbalar. Sofralardan eksik edilmeyen, yemeğe çorbasız başlayamadığımız, hastayken ilaç niyetine ‘anne çorbası’ aradığımız bu mucizevi yemeğin faydaları da saymakla bitmiyor.

Kışın içtiğimiz su miktarı azalıyor

Çorba yaz kış vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur. Kışın özellikle kuru ve soğuk havalarda azalan su isteği ve beraberinde vücutta ve özellikle de ciltte meydana gelen nem kaybının yegâne anahtarı sudur. Çorba sıvı olduğu için günlük almamız gereken sıvı ihtiyacımızı karşılamada yardımcı olur.

Kilo kontrolünün anahtarı

İçine çeşit çeşit sebze koyarak blender'dan geçirip tüketebileceğiniz gibi, bulgur, nohut gibi bakliyatlarla da besin değerini zenginleştirebileceğiniz çorbalar hem size vitamin ve mineral bakımından her türlü desteği sağlıyor, hem de bunu yaparken düşük kalorisiyle kışın hareketsizlik nedeniyle artan kilo alma eğilimine karşı vücudunuzu koruyor.