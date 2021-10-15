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Bir Zamanlar Çukurova 108. son bölümde Hakan, Fekeli'yi adamlarının öldürdüğünü öğrendi

15.10.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 108. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da geçen hafta Ali Rahmet Fekeli öldürülmüş ve Kerem Alışık diziden ayrılmıştı. Yeni bölümde Fekeli'nin ölümünün ardından yaşanan gelişmeler ekrana geldi. Hakan ise Fekeli'yi adamlarının öldürdüğünü öğrenince çılgına döndü. Hakan, Abdülkadir'den hesap sordu.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Erkan Bektaş, Bülent Polat ve İlayda Çevik'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 14 Ekim Perşembe akşamı 108. son bölümüyle ekrana geldi.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.

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Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder.

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Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

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Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir.

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Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

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Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir.

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Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır.

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Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.


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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Furkan Palalı Hilal Altınbilek İbrahim Çelikkol Kerem Alışık
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