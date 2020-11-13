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Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha hamile mi?

13.11.2020 23:37 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 73. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Yılmaz ile Züleyha arasında yüzleşme yaşanıyor. Yılmaz'ın "Sizi basın toplantısında Demir'le el ele gördüm. Yamanlar'ın hanımı gibi gözükmeyecektin. Siz karı koca hayatı mı yaşıyorsunuz?" sözü üzerine Züleyha açıklama yapıyor. Fragmanda bir kişinin hamile olduğu sözleri ve o anda Züleyha'nın gösterilmesi kafaları karıştırıyor. Peki Züleyha hamile mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 19 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı diziye geçen hafta Hünkar Yaman'ın ölümü damga vurmuştu. Behice'nin bıçakla öldürdüğü Hünkar'ın ardından Fekeli ve Demir intikam yemini etmişti. Bir Zamanlar Çukurova'nın 72. son bölüm final sahnesinde ise bu defa Behice vuruldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar'a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır. Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda'ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!

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ARTIK HERKES BİRAZ EKSİK! ÇUKUROVA'DA HÜNKAR YOK!

Hünkar'ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar'ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar'ın kaderlerini değiştirip, aynı hikayeye dahil ettiği herkes ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıklarıyla, gidişi Züleyha'ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile şaşkın ve üzgündür. Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar'ın evladı Züleyha'ya emanettir.

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ZÜLEYHA KATİLİN PEŞİNDE!

Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracaktır! Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak! Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir!

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MÜJGAN'I ÇILDIRTAN KAĞITTA NE VAR?

Fekeli konağında da gözyaşları dinmeyen Fekeli'nin hüznü vardır. Ancak Müjgan'ın bulduğu bir belge yine Yılmaz ile onu karşı karşıya getirecektir. Üstelik bu kez olaya Fikret kendisini dahil edecektir. Ancak, kimsenin beklemediği bir şey olur ve Fekeli ilk kez, tüm acısı ile hepsini kendilerine gelmeleri için uyarır!

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BEHİCE ŞİMDİ NE PLANLIYOR?

Cenazeye katılan, her durumda Hünkar'ın ölümüne şaşkınlığını dile getiren Behice, kendinden çok emin hayatına devam eder. Müjgan'ı yeniden yanına almanın da bir yolunu bulur.

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Hiç beklemediği bir yerden suçu karşısına çıkacaktır! Ancak her zamanki gibi, kendi çözümünü üreten Behice, bu kez gözünü iyice karartır! Ama planı ummadığı bir şekilde sonlanacaktır!

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