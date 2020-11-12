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Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'de kimler oynuyor? İşte Seni Çok Bekledim oyuncuları ve konusu

12.11.2020 23:45 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'de kimler oynuyor? İşte Seni Çok Bekledim oyuncuları ve konusu

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi Seni Çok Bekledim'in çekimleri devam ediyor. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştıkları, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki Seni Çok Bekledim konusu nedir? İşte Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu ve diziden ilk fotoğraflar.

Star’ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan ‘Seni Çok Bekledim’ senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek.

KARDEŞİNİ CANLANDIRACAK

Son dönemde yıldızı parlayan yetenekli oyuncular arasında yer alan İlhan Şen, dizide ‘Erol’ karakterini canlandıracak.

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Özcan Deniz (Kadir) ile abi-kardeşi canlandıracak olan İlhan Şen, oyunculuğuyla da adından söz ettirecek. Yoğun geçen sette, ikilinin çekim aralarında yaşadıkları anlar objektiflere eğlenceli bir şekilde yansıdı.

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Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor.

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Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş iş adamı Kadir karakterine hayat verecek. İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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