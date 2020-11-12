Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'de kimler oynuyor? İşte Seni Çok Bekledim oyuncuları ve konusu

Star’ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan ‘Seni Çok Bekledim’ senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek.

KARDEŞİNİ CANLANDIRACAK

Son dönemde yıldızı parlayan yetenekli oyuncular arasında yer alan İlhan Şen, dizide ‘Erol’ karakterini canlandıracak.

Özcan Deniz (Kadir) ile abi-kardeşi canlandıracak olan İlhan Şen, oyunculuğuyla da adından söz ettirecek. Yoğun geçen sette, ikilinin çekim aralarında yaşadıkları anlar objektiflere eğlenceli bir şekilde yansıdı.

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor.

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.