Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm final sahnesi! Kazan yapan Züleyha ölecek mi? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 93. son bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finalinde Züleyha'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Züleyha ise ağır yaralandı. Kazayı gören ve Züleyha'nın yanına gelen Ümit ise yaptığı hareketle şaşırttı. Züleyha'nın yardım isteğine yanıt vermeyen Ümit arabanın yanından ayrıldı. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz. Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar! FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır. FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır! FADİK MURADINA ERDİ! Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!