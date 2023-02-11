MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova’da oynamış Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı depremde hayatını kaybetti!

Bir Zamanlar Çukurova’da oynamış Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı depremde hayatını kaybetti!

11.02.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Emel Atıcı Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti. Dizinin yapım şirketi Tims&B, oyuncunun kızı ile beraber vefat ettiğini duyurdu. Vefat haberinin ardından Emel Atıcı ile ilgili aramalar sıklaştı. Peki Bir Zamanlar Çukurova’da oynamış Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova’da oynamış Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı depremde hayatını kaybetti!

Emel Atıcı Kahramanmaraş merkezli büyük depremde hayatını kaybetti. Oyuncunun kızı Püryan Atıcı da hayatını kaybetti. En son ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlarda olan Atıcı, depreme Adana'da yakalandı. Kızı Püryan Atıcı ile beraber göçük altına alarak hayatını kaybetti. Peki Bir Zamanlar Çukurova’da oynamış Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte detaylar...

EMEL ATICI KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle bilinen Emel Atıcı 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adana'daydı. Depreme Adana'da yakalanan oyuncu ve kızı Püryan Atıcı göçük altında kalarak hayata veda etti.

Fon2M6bWcAAEXrO

Dizinin oyuncuları Emel Atıcı için taziye mesajları yayınladı.

HİLAL ALTINBİLEK'TEN ACI YORUM

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in, TİMS&B'nin Emel Atıcı'nın vefatıyla ilgili Instagram üzerinden yaptığı paylaşıma " Çok üzgünüm çok... Herkes için... Her şey için..." yorumunu yaptı. Bu üzücü habere Derya Baykal da kayıtsız kalamadı.

4dfd7b5f-fbeb-4db5-b379-04fb4fdd33a3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Erçel ve eşi depremzede bebeğe koruyucu aile oluyor!Gamze Erçel ve eşi depremzede bebeğe koruyucu aile oluyor!
Ünlü isim ulaşılamayan 30 köye ulaştıÜnlü isim ulaşılamayan 30 köye ulaştı
'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı!'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek bir zamanlar çukurova Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Yüzyılın felaketi sonrası şoke eden görüntüler geliyor! "Bir bina komple temelden kalkmış"

Yüzyılın felaketi sonrası şoke eden görüntüler geliyor! "Bir bina komple temelden kalkmış"

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

Deprem sonrası Balıklıgöl! Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Deprem sonrası Balıklıgöl! Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.