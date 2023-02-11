Bir Zamanlar Çukurova’da oynamış Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı depremde hayatını kaybetti!

Emel Atıcı Kahramanmaraş merkezli büyük depremde hayatını kaybetti. Oyuncunun kızı Püryan Atıcı da hayatını kaybetti. En son ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlarda olan Atıcı, depreme Adana'da yakalandı. Kızı Püryan Atıcı ile beraber göçük altına alarak hayatını kaybetti. Peki Bir Zamanlar Çukurova’da oynamış Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte detaylar...

EMEL ATICI KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle bilinen Emel Atıcı 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adana'daydı. Depreme Adana'da yakalanan oyuncu ve kızı Püryan Atıcı göçük altında kalarak hayata veda etti.

Dizinin oyuncuları Emel Atıcı için taziye mesajları yayınladı.

HİLAL ALTINBİLEK'TEN ACI YORUM

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in, TİMS&B'nin Emel Atıcı'nın vefatıyla ilgili Instagram üzerinden yaptığı paylaşıma " Çok üzgünüm çok... Herkes için... Her şey için..." yorumunu yaptı. Bu üzücü habere Derya Baykal da kayıtsız kalamadı.



