MAGAZİN

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz'ın baloda şok karşılaşması! Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 09.11.2018 02:07 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, kendisini bekleyen büyük sürprizden habersiz, Demir ile katıldıkları davette, Züleyha güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat geceye damga vuran olay ise, Züleyha’nın öldü sandığı Yılmaz ile karşı karşıya gelmesi oldu! Gözü iyice kararan Züleyha, Hünkar ve Demir’den hesap sormak için ne yapacak? Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm final sahnesi ve yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz'ın baloda şok karşılaşması! Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm final sahnesi izle

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in başrollerini oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 8 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana gelen 9. son bölümüne balodaki büyük karşılaşma damga vurdu.

ZÜLEYHA ÖLDÜ SANDIĞI YILMAZ’LA KARŞI KARŞIYA
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova’, heyecan dolu bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitledi. Çukurova’da büyük karşılaşma! Kendisini bekleyen büyük sürprizden habersiz, Demir ile katıldıkları davette, Züleyha güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat geceye damga vuran olay ise, Züleyha’nın öldü sandığı Yılmaz ile karşı karşıya gelmesi oldu! Bu karşılaşma sonrası gözü iyice kararan Züleyha, Hünkar ve Demir’den hesap sormak için ne yapacak? Fekeli'nin desteği ile Yaman ailesinin karşısına bambaşka biri olarak çıkan Yılmaz, ilerleyen bölümlerde seyirciyi çok şaşırtacak! Yılmaz’a bir kez daha yenilen Demir’in yeni planları ne olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 10. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak. Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GENEL KONUSU NEDİR?
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzur süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber oturuyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!
Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm izle Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm final sahnesi izle Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova fragman

En Çok Okunan Haberler

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'a İlker İnanoğlu böyle geri döndü! Arka Sokaklar 494. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar'a İlker İnanoğlu böyle geri döndü! Arka Sokaklar 494. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip aşklarını böyle yaşıyor! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip aşklarını böyle yaşıyor! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Avlu 19. son bölümde Azra'dan Nihal Müdür cinayeti itirafı! Deniz'in büyük planı! Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu 19. son bölümde Azra'dan Nihal Müdür cinayeti itirafı! Deniz'in büyük planı! Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)

Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)

Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!

Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?

Gülperi'de Kadir'den aşk itirafı! 'Yanlış kadınla evlendim' Gülperi 9. yeni bölüm 2. fragman izle!

Gülperi'de Kadir'den aşk itirafı! 'Yanlış kadınla evlendim' Gülperi 9. yeni bölüm 2. fragman izle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.