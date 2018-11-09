Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz'ın baloda şok karşılaşması! Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm final sahnesi izle

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in başrollerini oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 8 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana gelen 9. son bölümüne balodaki büyük karşılaşma damga vurdu. ZÜLEYHA ÖLDÜ SANDIĞI YILMAZ’LA KARŞI KARŞIYA

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova’, heyecan dolu bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitledi. Çukurova’da büyük karşılaşma! Kendisini bekleyen büyük sürprizden habersiz, Demir ile katıldıkları davette, Züleyha güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat geceye damga vuran olay ise, Züleyha’nın öldü sandığı Yılmaz ile karşı karşıya gelmesi oldu! Bu karşılaşma sonrası gözü iyice kararan Züleyha, Hünkar ve Demir’den hesap sormak için ne yapacak? Fekeli'nin desteği ile Yaman ailesinin karşısına bambaşka biri olarak çıkan Yılmaz, ilerleyen bölümlerde seyirciyi çok şaşırtacak! Yılmaz’a bir kez daha yenilen Demir’in yeni planları ne olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 10. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak. Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak! BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GENEL KONUSU NEDİR?

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.