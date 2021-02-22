MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş veda! Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş veda! Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu?

22.02.2021 20:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş veda! Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu?

atv'nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan TIMS&B imzalı reyting rekortmeni fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık yaşanacak. Ünlü oyuncu sevilen diziye veda edecek.

atv'nin 3. sezonuyla da reyting listelerinin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak.

Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hünkar'ın ölümüne sebep olan 'Behice', fenomen diziden ayrılıyor.

Bu sezon başrol oyuncuları Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in veda ettiği dizinin kadrosuna, Furkan Palalı ve Hande Soral dahil olmuştu.

5e32b7bd55427f0e6c516c87-plaM

Perçin ve Güneş'in ardından, Behice karakterine hayat veren başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu da Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edecek.

Esra Dermancıoğlu

Dermancıoğlu, iki bölüm sonra diziye veda edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Sherlock’un yeni projesi belli olduSherlock’un yeni projesi belli oldu
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

700 yıllık kale miras kaldı

700 yıllık kale miras kaldı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

Öz kızına 7 yıl cinsel istismarda bulundu!

Öz kızına 7 yıl cinsel istismarda bulundu!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Atiye hayranlarına müjde! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 3. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atiye hayranlarına müjde! Yeni sezona geri sayım başladı

Seray Sever'den flaş Doya Doya Moda açıklaması!

Yarışmayla ilgili şaşırtan karar! Seray Sever açıkladı

Sherlock’un yeni projesi belli oldu: The 39 Steps

Sherlock’un yeni projesi belli oldu

Canlı yayındaki taciz olayından sonra şimdi bir de bu! Jennifer Aniston’ın tikini fark eden 'keşke görmeseydim' diyor

Fark eden 'keşke görmeseydim' diyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alpaslan ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrılacak mı?

EDHO'da şok sahne! O isim öldü mü?

Çukur 117. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Kulkan ölecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Çukur'a veda mı ediyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.