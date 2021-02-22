Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş veda! Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu?

atv'nin 3. sezonuyla da reyting listelerinin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak.

Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hünkar'ın ölümüne sebep olan 'Behice', fenomen diziden ayrılıyor.

Bu sezon başrol oyuncuları Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in veda ettiği dizinin kadrosuna, Furkan Palalı ve Hande Soral dahil olmuştu.

Perçin ve Güneş'in ardından, Behice karakterine hayat veren başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu da Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edecek.

Dermancıoğlu, iki bölüm sonra diziye veda edecek.



