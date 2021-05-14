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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in son fotoğrafı kafa karıştırdı: Göğüslerine silikon mu taktırdı?

14.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hayranlarından tam puan alan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kafaları karıştırdı. Güzel oyuncunun son hali, "Göğüslerine silikon mu taktırdı?" sorusunu akıllara getirdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in son fotoğrafı kafa karıştırdı: Göğüslerine silikon mu taktırdı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, tam kapanma döneminde soluğu Bodrum'da aldı. Güzel oyuncunun son hali, "Göğüslerine silikon mu taktırdı?" sorusunu akıllara getirdi.

Snob Magazin'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun göğüslerine slikon taktırdığı iddia edildi. Hilal Altınbilek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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HİLAL ALTINBİLEK ESTETİK İTİRAFINDA BULUNDU

Hilal Altınbilek sık sık estetik haberleriyle gündeme geliyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki halini kıyaslayanlara sert çıkmıştı.

Altınbilek estetik iddialarına şu şekilde yanıt vermişti: “Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor.”

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Altınbilek, "Sosyal medyada ve sözlük sitelerinde ‘Seksi’ ve ‘Güzel’ yorumları alıyorsunuz. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kendimi iyi, sanata ve işime faydalı bir insan olarak görmek gayretindeyim" cevabını vermişti.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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