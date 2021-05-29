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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzını konuşturdu

29.05.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle kariyerinde bir zıplama yaşayan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Oyuncunu son iki gönderisi hayranları tarafından çok beğenildi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzını konuşturdu

Televizyonların sevilen yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canladırdığı Züleyha karakteriyle kariyerinde zıplama yapan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Hilal Altınbilek’in dönem kostümleriyle haline o kadar çok alıştık ki gerçekteki hali kimi zaman şaşırtıyor.

Oyuncunun dizideki halinden çok başka imajı ise hayranlarının beğenisini kazandı.

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Bir diğer pozunda saçlarını iki yandan ören oyuncunun güneş gözlüklü pozu da yine beğeni topladı.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in son fotoğrafı kafa karıştırdı: Göğüslerine silikon mu taktırdı?Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in son fotoğrafı kafa karıştırdı: Göğüslerine silikon mu taktırdı?


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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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