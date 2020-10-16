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Bir Zamanlar Çukurova ekrandaydı... 15 Ekim 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

16.10.2020 06:57 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova ekrandaydı... 15 Ekim 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

15 Ekim Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 15 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 15 Ekim Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

15 Ekim Perşembe akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; MasterChef Türkiye, Mucize Doktor, Yeni Hayat ve Bir Zamanlar Çukurova kıyasıya yarıştı. 15 Ekim 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Bir Zamanlar Çukurova dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen yeni dizi Şeref Sözü yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra baş rolünde Melisa Aslı Pamuk ve Serkan Çayoğlu'nun oynadığı Yeni Hayat dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Mucize Doktor ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Kalk Gidelim dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.

Mucize Doktor_31 (4)

15 EKİM 2020 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 15 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

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