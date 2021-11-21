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Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendisi kadar ünlüymüş!

21.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Ünalmış, 13 Eylül 2018'den beri yayınlanan reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılığı ile konuşuluyor. Senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Murat Ünalmış gerek oyunculuk kariyeri ile gerek özel hayatı ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendisi kadar ünlüymüş!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hilal Altınbilek, Selin Yeninci, Furkan Palalı gibi oyuncularla rol alan Murat Ünalmış'ın ayrılığı dizinin hayranlarını üzdü. Murat Ünalmış'ın eski eşi kendisi kadar ünlü oyuncu çıktı. İşte detaylar...

MURAT ÜNALMIŞ'IN EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Deli Gönül, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Şöhret gibi dizi ve film projelerinde yer alan Murat Ünalmış 9 Ağustos 2010 - 27 Mayıs 2013 yılları arasında yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde ünlü oyuncu Birce Akalay ile başrolleri paylaşmıştı. Dizi 3 sezon 122 bölüm sürdü. Murat Ünalmış ile Birce Akalay 2011'de evlendi. Ancak ikilinin evliliği kısa sürdü. Akalay ile Ünalmış ikilisi 1,5 yıl sonra evliliğini sonlandırma kararı aldı. Evliliği sonlandırma sebeplerinin “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” olduğu ifade edildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendisi kadar ünlüymüş!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendisi kadar ünlüymüş!

MURAT ÜNALMIŞ'TAN ÇUKUROVA VEDASI

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ününe ün katan Murat Ünalmış'ın diziden ayrılığı oldukça konuşuldu. Senaryo gereği diziden ölerek ayrılan Ünalmış veda açıklamasında şu ifadeleri sarf etti: ''Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese... Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.''

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendisi kadar ünlüymüş!


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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Murat Ünalmış
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