Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık Sipahi'de MİT ajanı! Sipahi Yıldırım Bozok kimdir?

Show TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı Sipahi bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizide Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık MİT ajanı olarak karşımıza çıkacak. İşte tüm detaylar...

SİPAHİ YILDIRIM BOZOK KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fekeli karakteri ile herkesi derinden etkileyen Kerem Alışık, bu sefer de ünlü bir ajan olarak Sipahi dizisinde rol alıyor.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı’nda dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’tır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar pekçok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli’nin yönettiği Fırtınalar adlı dizi ile başladı. İlk sinema filmi; yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını merhum gazeteci Savaş Ay’ın üstlendiği Dansöz’dür. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk oyun ise Fehim Paşa Konağı’dır.

Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynayan Kerem Alışık, oyuncu kimliğinin yanında dayısı Atilla İlhan gibi şairdir. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlendi, 1997 yılında boşandı. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunuyor.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapan Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Felekeli karekterine hayat verdi.

