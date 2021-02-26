Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç şubat ayında denize girdi

Uzun süredir ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan güzel oyuncu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı. Pembe renkli bikinisiyle denize giren oyuncu, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.



ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİ

26 yaşındaki Selin Genç, Instagram hesabından denizde çektirdiği bir videosunu yayınlayarak "No filter yes Mersin güneşi. Kar fotoğrafı atamıyoruz belki ama kışın yüzebiliyoruz" notunu yazdı.

TECAVÜZ SAHNESİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada dizideki tecavüz sahnesi hakkında "Ben çok ağır performans sahneleri çektim. Umarım hakkını vermişimdir. Özellikle tecavüz sahnesi beni çok zorlamıştı. Çünkü bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için. Performanstan önce psikolojik olarak öncesi sıkıntılıydı benim için" ifadelerini kullanmıştı.



