Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı

Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Geçen haftalarda yapıma veda eden oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
Takipçileri, ünlü oyuncuya "Maşallah çok beğeniyorum duru güzellik", "Güzeller güzeli", "Bayılıyorum sana" yorumunda bulundu.
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