Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

Başrolü Hilal Altınbilek ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle övgü toplayan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

39 yaşındaki yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, henüz şöhret basamaklarını tırmanmadan önce profesyonel modellik yapıyordu.

Çelikkol ayrıca, basketbolla da ilgileniyordu. Hatta ünlü oyuncu, ligde oynadı ve genç milli oldu.

Basketbolu ve modelliği bıraktıktan sonra oyunculuk kursuna gitmeye karar veren Çelikkol, kısa sürede keşfedildi.

2008 yılında Pars: Narkoterör dizisiyle oyunculuğa atılan Çelikkol, genç yaşına rağmen sayısız projede rol aldı.

Şimdilerde ünlü mimar Mihre Mutlu bir evliliği bulunan oyuncunun bir çocuğu var.



