MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

11.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya 'Hakan' rolüyle dahil olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'un oyuncu olmadan önce yaptığı işi duyanlar şaştı kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

Başrolü Hilal Altınbilek ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle övgü toplayan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

39 yaşındaki yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, henüz şöhret basamaklarını tırmanmadan önce profesyonel modellik yapıyordu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

Çelikkol ayrıca, basketbolla da ilgileniyordu. Hatta ünlü oyuncu, ligde oynadı ve genç milli oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

Basketbolu ve modelliği bıraktıktan sonra oyunculuk kursuna gitmeye karar veren Çelikkol, kısa sürede keşfedildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

2008 yılında Pars: Narkoterör dizisiyle oyunculuğa atılan Çelikkol, genç yaşına rağmen sayısız projede rol aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

Şimdilerde ünlü mimar Mihre Mutlu bir evliliği bulunan oyuncunun bir çocuğu var.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği şaşırttı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"Cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Tabuları yıkmak için seks oyuncağını tanıttıTabuları yıkmak için seks oyuncağını tanıttı
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi İbrahim Çelikkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Dolar 10 liraya yaklaştı

Dolar 10 liraya yaklaştı

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.