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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle yorum yağmuruna tutuldu

16.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği 'Saniye' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık magazin basınını meşgul ediyor. Yeninci, bu defa göğüs dekolteli badisiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle yorum yağmuruna tutuldu

Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli badisiyle olay oldu. Yeninci'ye ''Neyin peşindesin Saniye?'', ''Seni de kaybettik'' ve ''Gaffur görmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle beğeni topladı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle beğeni topladı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle beğeni topladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alan Selin Yeninci, Haluk Bilginer ile çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle yorum yağmuruna tutuldu

Vicdan dizisiyle oyunculuğa adım atan Yeninci, kadrosunda Furkan Palalı, Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanındı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle yorum yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz günlerde New York'tan sütyensiz pozlarını paylaşan Yeninci'nin, Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle yorum yağmuruna tutuldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle yorum yağmuruna tutuldu


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Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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