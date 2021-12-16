Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesur tercihiyle yorum yağmuruna tutuldu

Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli badisiyle olay oldu. Yeninci'ye ''Neyin peşindesin Saniye?'', ''Seni de kaybettik'' ve ''Gaffur görmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alan Selin Yeninci, Haluk Bilginer ile çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

Vicdan dizisiyle oyunculuğa adım atan Yeninci, kadrosunda Furkan Palalı, Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanındı.

Geçtiğimiz günlerde New York'tan sütyensiz pozlarını paylaşan Yeninci'nin, Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.



