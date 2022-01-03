Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

Bir süredir New York'ta tatil yapan Selin Yeninci, bu defa küvet pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Selin Yeninci'nin, 2018'den beri yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacağı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini korumayı tercih eden Yeninci, birkaç haftadır New York'tan pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarıyla olay yaratan Yeninci, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.



