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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

03.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Saniye' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, New York'tan küvet pozlarını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

Bir süredir New York'ta tatil yapan Selin Yeninci, bu defa küvet pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

Selin Yeninci'nin, 2018'den beri yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacağı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

Ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini korumayı tercih eden Yeninci, birkaç haftadır New York'tan pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarıyla olay yaratan Yeninci, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den küvet pozları!


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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