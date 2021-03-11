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Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş'i görenler şaştı kaldı! 'Abi ne yaptın?'

11.03.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş'i görenler şaştı kaldı! 'Abi ne yaptın?'

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova’da canlandırdığı Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Güneş, aralık ayında diziden ayrılmıştı. Kendini spora veren Uğur Güneş’in son fotoğrafını gören şaştı kaldı.

Geçtiğimiz aralık ayında çok izlenen dizilerden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş, çekimleri biter bitmez soluğu İstanbul’da aldı. Uğu Güneş, şu sıralar Faruk Teber’in yönetmenliğini yapacağı bir başka iddialı projeye hazırlanıyor. Oyuncu, bu kez dizide Davut isimli bir madenciyi oynayacak.

1939 yılında Zonguldak’ta geçen hikâye için İstanbul’da döneme uygun bir platonun hazırlıkları sürüyor. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide yine imkânsız bir aşka düşen ve patronunun kızına aşık olan bir adamı oynayacak Uğur Güneş.

Senaryosunu usta kalem Zülküf Yücel’in yazdığı dizi merakla beklenirken, Uğur Güneş’in de bu sürede kendisini spora verdiği görülüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN YILMAZ’I UĞUR GÜNEŞ’İN SON HALİ

Oyuncu, bir süredir spor salonundan pozlarını paylaşıyor. Gittikçe kaslaştığı da görülüyordu ama son pozu, herkesi şaşkına çevirdi!

Bu duruma Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini oynayan Selin Genç ile oyuncu Berk Oktay da kayıtsız kalamadılar. Oktay, “Hay maşallah kardeş” notunu düşerken, Selin Genç de fotoğrafa beğeni yaptı.

Güneş’in karın kaslarını gören takipçileri de “Abi ne yaptın?” demekten kendilerini alamıyor!

İşte Uğur Güneş’in son hali:

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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