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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali şoke etti! Yüzündeki değişimi gören inanamadı

20.05.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in seneler öncesine ait fotoğrafları görenleri şaşırttı. Altınbilek'in estetiksiz halini gören hayranları, ünlü oyuncunun yüzündeki değişime inanamadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali şoke etti! Yüzündeki değişimi gören inanamadı

ATV ekranlarında 4 sezon boyunca izleyicisiyle buluşan reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da sıkça günceme geliyor. Sevilen dizide Züleyha Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

HİLAL ALTINBİLEK'İN ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ!

2011 yılında rol aldığı ''Derin Sular'' dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Hilal Altınbilek, ''Karagül'' dizisinde gösterdiği performans ile çokça konuşulmuştu.

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Şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Altınbilek, güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ

Son olarak Metin Hara ile mutlu bir birliktelik yaşadığı bilinen Altınbilek'in özel hayatı da yakından takip ediliyor.

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Güzel oyuncunun seneler öncesine ait yayınlanan bazı fotoğrafları, görenleri şoke etti.

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Oyuncunun fotoğraflardaki estetiksiz hali ile şimdiki hali arasındaki fark olay oldu. Geçen seneler ile birlikte görüntüsü de oldukça değişen Hilal Altıbilek'in kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler, "O da estetikliymiş'' yorumunda bulundu.

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İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz halleri...

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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