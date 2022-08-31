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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

31.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilal Altınbilek, 141 bölüm ve 4 sezon ekranlarda kalan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol Züleyha'ya hayat verdi. Bu rol ile tanınan oyunculardan biri olan Altınbilek, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla büyülüyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, dizinin sona ermesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yer almaya başladı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Altınbilek, makyajsız poz verdi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM YAPTI

Hilal Altınbilek son pozuyla sevenlerini büyüledi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Göğüs dekolteli ve makyajsız paylaşım yapan Altınbilek'e çok sayıda iltifat geldi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Hilal Altınbilek, 4 sezon boyunca rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

METİN HARA İLE AŞK YAŞADI

Dizinin yanı sıra özel hayatıyla da göz önündeydi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın eski sevgilisi olan Metin Hara ile aşk yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Ancak ikili, kıskançlık ve fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktaladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

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Hilal Altınbilek Metin Hara bir zamanlar çukurova sosyal medya Oyuncu
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