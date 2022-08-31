Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten göğüs dekolteli paylaşım! Doğallığıyla dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, dizinin sona ermesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yer almaya başladı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Altınbilek, makyajsız poz verdi.
Hilal Altınbilek son pozuyla sevenlerini büyüledi.
Göğüs dekolteli ve makyajsız paylaşım yapan Altınbilek'e çok sayıda iltifat geldi.
Hilal Altınbilek, 4 sezon boyunca rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.
Dizinin yanı sıra özel hayatıyla da göz önündeydi.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın eski sevgilisi olan Metin Hara ile aşk yaşadı.
Ancak ikili, kıskançlık ve fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktaladı.
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