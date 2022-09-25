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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

25.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilal Altınbilek, 2018-2022 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Hanım Ağa Züleyha rolünü oynadı. Bu rol ile uzun süre ekranlarda kaldı ve adını duyurdu. Tanınan yüzlerden biri olan Hilal Altınbilek son pozuyla ilgi çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkmasının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 'Züleyha Yaman' rolüyle akıllara kazınan Altınbilek bu defa, mayolu pozuyla adından söz ettirdi.

MAYOLU POZ VERDİ

Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

Mayolu pozunu, 'Kapanış' ifadeleriyle paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

O poza kısa sürede beğeni yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

Hilal Altınbilek güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

Makyajsız pozlarıyla beğeni topluyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

31 yaşındaki Hilal Altınbilek Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

İlk olarak, 'Derin Sular' isimli günlük dizide rol aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

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