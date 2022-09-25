Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı! Mayolu pozuyla nefes kesti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkmasının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 'Züleyha Yaman' rolüyle akıllara kazınan Altınbilek bu defa, mayolu pozuyla adından söz ettirdi.

MAYOLU POZ VERDİ

Hilal Altınbilek yaz sezonunu kapattı.

Mayolu pozunu, 'Kapanış' ifadeleriyle paylaştı.

O poza kısa sürede beğeni yağdı.

Hilal Altınbilek güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çekiyor.

Makyajsız pozlarıyla beğeni topluyor.

31 yaşındaki Hilal Altınbilek Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı.

İlk olarak, 'Derin Sular' isimli günlük dizide rol aldı.





