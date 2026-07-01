Bir zamanlar kimse yüzüne bakmıyordu! Şimdi hasadı için sıraya giriyorlar: Kilosu 500 TL

Türkiye'de yaklaşık 10 yıl öncesine kadar neredeyse hiç bilinmeyen aronya, son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin yükselişiyle birlikte dikkat çekmeye başladı. Özellikle bağışıklık sistemini desteklediği ve güçlü antioksidanlar içerdiği yönündeki araştırmaların ardından meyveye olan ilgi hızla arttı.

Üreticiler, daha önce tüketicilerin adını dahi bilmediği aronya için bugün birçok kişinin bahçelere kadar geldiğini ve hasat dönemini yakından takip ettiğini belirtiyor.

KİLOSU 500 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak, çay, reçel, marmelat, meyve suyu ve takviye gıda üretiminde de kullanılan aronya, katma değeri yüksek ürünler arasında gösteriliyor.

Üretim miktarına, kaliteye ve satış şekline göre değişmekle birlikte aronya meyvesinin kilogram fiyatı bazı bölgelerde 500 liraya kadar ulaşabiliyor. Özellikle kurutulmuş ve işlenmiş ürünlerde fiyatlar daha da yukarı çıkabiliyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Aronya meyvesini diğer meyvelerden ayıran en önemli özelliklerden biri yüksek antioksidan kapasitesi. Uzmanlar, aronya meyvesinin içerdiği antosiyaninler sayesinde serbest radikallere karşı güçlü bir koruma sağladığını belirtiyor. Ayrıca C vitamini, lif ve çeşitli bitkisel bileşikler bakımından da zengin olan aronya, son yıllarda "fonksiyonel gıda" kategorisinde değerlendirilen ürünler arasında yer alıyor.

ÜRETİCİLERİN YENİ GÖZDESİ OLDU

Aronya bahçelerinin sayısı Türkiye'nin birçok ilinde hızla artıyor. Özellikle alternatif ürün arayışındaki çiftçiler, yüksek getirisi nedeniyle aronya yetiştiriciliğine yöneliyor. Uzmanlara göre doğru bakım ve pazarlama ile aronya, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en değerli meyvelerinden biri haline gelebilir.

Yaz sonu ve sonbahar başında hasat edilen aronya meyvesi, olgunlaştığında koyu mor-siyaha yakın rengiyle dikkat çekiyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler bahçelerde yoğun mesai harcarken, tüketiciler de taze ürünlere ulaşabilmek için satış noktalarına akın ediyor.