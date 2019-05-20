Bir zamanlar onu reddeden erkekler şimdi peşinden koşuyor!

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki genç öğretmen Elizabeth Jobson XXL kıyafet giyen, 130 kiloya sahip genç bir öğretmendi. Tüm gençliğinde kiloları yüzünden alay konusu olan ve diğer yaşıtlarından zorbalık gören Elizabeth Jobson sonunda öyle bir karar verdi ki herkesi şaşırtmayı başardı!

Arkadaşlarıyla Türkiye'ye tatile gittiklerinde bikini vücuduyla yüzleşmekten korktuğu için kilo verme yolculuğuna başayan Elizabeth, spor salonunun müdavimi oldu ve beslenme şeklini komple değiştirdi. 1 yılın sonunda 72 kilo veren Elizabeth'in son hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

ESKİDEN DALGA GEÇENLER ŞİMDİ ÇIKMA TEKLİFİ EDİYOR

Şimdi ise okul zamanında onunla dalga geçen, kiloları yüzünden herkesin içinde onu rezil eden birçok eski erkek arkadaşının kendisine çıkma teklifi ettiğini dile getiren Elizabeth, "Çok komik. Zamanında bana kilolarım yüzünden lakap takan, herkesin içinde dalga geçen erkekler en çok çıkma teklifi eden kişiler" dedi.

Onunla ilgilenen eski erkek arkadaşlarını bu sefer onun reddettiğini dile getiren Elizabeth yeni kilosu sayesinde çok daha özgüvenli ve mutlu olduğunu açıklayarak hikayesinin herkese umut olmasını diliyor.



