Bir zamanlar sabah şekeriydiler! Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci 26 yıl sonra yeniden buluştu

Şimdilerde İlhan Doğan'ın hayat hikayesinin konu edildiği Her Şeye Rağmen filminde başrol oynayan Erkan Petekkaya, 1997 yılında birlikte Sabah Şekerleri programını sunduğu Ceyda Düvenci ile bir araya geldi.

Filmiyle gündeme gelen Erkan Petekkaya, NTV'de yayınlanan ve sunuculuğu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

26 yıl sonra bir araya gelen ünlü isimler, programda filmden, geçmişten, hayattan ve sanattan konuştu.

Yıllar sonra bir araya gelen ünlü isimlerin eski halleri de sosyal medyada gündem oldu. Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci'ye 'Ne kadar değişmişler', 'Yaşlanmışlar', gibi yorumlar yapıldı.

