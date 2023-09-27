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Bir zamanlar sabah şekeriydiler! Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci 26 yıl sonra yeniden buluştu

27.09.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında birlikte Sabah Şekerleri programını sunan Ceyda Düvenci ve Erkan Petekkaya yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Petekkaya ve Düvenci'nin eski halleri sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde İlhan Doğan'ın hayat hikayesinin konu edildiği Her Şeye Rağmen filminde başrol oynayan Erkan Petekkaya, 1997 yılında birlikte Sabah Şekerleri programını sunduğu Ceyda Düvenci ile bir araya geldi.

Filmiyle gündeme gelen Erkan Petekkaya, NTV'de yayınlanan ve sunuculuğu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

erkan ceyda

26 yıl sonra bir araya gelen ünlü isimler, programda filmden, geçmişten, hayattan ve sanattan konuştu.

Erkan Petekkaya CEYDA

Yıllar sonra bir araya gelen ünlü isimlerin eski halleri de sosyal medyada gündem oldu. Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci'ye 'Ne kadar değişmişler', 'Yaşlanmışlar', gibi yorumlar yapıldı.

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