Biraz gülelim: Yükselişini durduramayan soğan hakkında atılmış en komik tweetler

1.

+Soğana 7 yazıyorum

-6 daha makul olur sayın başkanım

+6 riskli karşımızdakinin dünya lideri olduğunu unutmayalım

-7 yazarsak büyük resmi görüp oyunumuzu bozabilirler sayın başkanım

+6,5 yazıyorum pic.twitter.com/ies82jCJLE — enxrasicolus (@enxrasicolus) 20 Haziran 2018

2.

+ kanka 50 kuruşun var mı?

- kanka bozuk kalmamış, patates var üstü kalsın. pic.twitter.com/Sm2gT7FQYH — kıvırcıksaçlıklıkız (@ceylanyilmazcan) 21 Haziran 2018

3.

Patates soğan 7 lira olunca ,

Kankam : Kanka leş gibi soğan kokuyorsun

Ben : Gösterişi severim , ablan star bebeğim sjsjsj #soğanpatates — Türegünoviç ☇ (@TuregunAysegul) 21 Haziran 2018

4.

soğan fiyatları artınca instagram ünlüleri (temsili değil) pic.twitter.com/6xowu1wdiz — kutup zencisi (@kutupzencisi) 21 Haziran 2018

5.

-bana bi yarım köfte

+soğan olsun mu

-olsun abi biraz da biz yaşayalım hayatı — Önder Şeren (@onderseren) 21 Haziran 2018

6.

2 ay önce köyden dönerken soğan vermeye çalıştığında 'sanki soğan mı alamıyoruz' diye atar yaptığım annemden özür diliyorum #soğanpatates — Gülşah Ağaoğlu (@o_son_bira) 21 Haziran 2018

7.

Sabahtan beri aklima sogana zam yapilmasi geliyo sogana neden zam yaptiniz olm sogan kim amq — TOŞKO AMA SUBAŞI FACTS (@toskofacts) 20 Haziran 2018

8.

Pazardan 1 kilo soğan aldım#soğanpatates pic.twitter.com/RERgiayrsm — Hissiz adam ???????? (@czechmeout2) 21 Haziran 2018

9.

4 yaşındaki minik oğlum berke anne diyor okulda patates baskısı yapacağız diyor patates ver bana diyor siktir git diyorum patatesin tanesi 1 lira oldu — İREM İLE MUTLU TWEET (@happytivik) 20 Haziran 2018

10.