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Biraz gülelim: Yükselişini durduramayan soğan hakkında atılmış en komik tweetler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Son günlerde doların artışıyla yarışan soğan sadece doğrarken gözlerimizi yaşartmıyor artık... Bu artışa kayıtsız kalamayan twitter kullanıcıları ağlanacak halimize güldürmeyi başardı! İşte mizahını soğanla harmanlayan 10 twitter kullanıcısı.

Biraz gülelim: Yükselişini durduramayan soğan hakkında atılmış en komik tweetler

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Biraz gülelim: Yükselişini durduramayan soğan hakkında atılmış en komik tweetler

Biraz gülelim: Yükselişini durduramayan soğan hakkında atılmış en komik tweetler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
patates nevsehir ve kayseri tomarzada 0.40 krş tarlada alan yok bilerek almıyorlar bekleyin secimden sonra düşer yemeyin...ellerinde patlasın
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