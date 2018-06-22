Biraz gülelim: Yükselişini durduramayan soğan hakkında atılmış en komik tweetler

+Soğana 7 yazıyorum— enxrasicolus (@enxrasicolus) 20 Haziran 2018
-6 daha makul olur sayın başkanım
+6 riskli karşımızdakinin dünya lideri olduğunu unutmayalım
-7 yazarsak büyük resmi görüp oyunumuzu bozabilirler sayın başkanım
+6,5 yazıyorum pic.twitter.com/ies82jCJLE
+ kanka 50 kuruşun var mı?— kıvırcıksaçlıklıkız (@ceylanyilmazcan) 21 Haziran 2018
- kanka bozuk kalmamış, patates var üstü kalsın. pic.twitter.com/Sm2gT7FQYH
Patates soğan 7 lira olunca ,— Türegünoviç ☇ (@TuregunAysegul) 21 Haziran 2018
Kankam : Kanka leş gibi soğan kokuyorsun
Ben : Gösterişi severim , ablan star bebeğim sjsjsj #soğanpatates
soğan fiyatları artınca instagram ünlüleri (temsili değil) pic.twitter.com/6xowu1wdiz— kutup zencisi (@kutupzencisi) 21 Haziran 2018
-bana bi yarım köfte— Önder Şeren (@onderseren) 21 Haziran 2018
+soğan olsun mu
-olsun abi biraz da biz yaşayalım hayatı
2 ay önce köyden dönerken soğan vermeye çalıştığında 'sanki soğan mı alamıyoruz' diye atar yaptığım annemden özür diliyorum #soğanpatates— Gülşah Ağaoğlu (@o_son_bira) 21 Haziran 2018
Sabahtan beri aklima sogana zam yapilmasi geliyo sogana neden zam yaptiniz olm sogan kim amq— TOŞKO AMA SUBAŞI FACTS (@toskofacts) 20 Haziran 2018
Pazardan 1 kilo soğan aldım#soğanpatates pic.twitter.com/RERgiayrsm— Hissiz adam ???????? (@czechmeout2) 21 Haziran 2018
4 yaşındaki minik oğlum berke anne diyor okulda patates baskısı yapacağız diyor patates ver bana diyor siktir git diyorum patatesin tanesi 1 lira oldu— İREM İLE MUTLU TWEET (@happytivik) 20 Haziran 2018
Soğan fiyatına neden bu kadar şaşırdınız arkadaşlar ağlatanlar hep değerleniyor zaten— Nur bi sakin ol (@nurunuuz_) 21 Haziran 2018
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