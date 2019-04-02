Biraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anne

Çılgın anne Tanya, mutfak becerilerini tüm annelerden farklı olarak ortaya koyuyor. Görüntülere bakınca siz de ne demek istediğimizi tam olarak anlayacaksınız!

Tanya'nın bu pastalara başlama nedeni Hannibal filmi olmuş. 7 yıl boyunca uğraştıktan sonra profesyonel bir şef olmuş

Tanya kendisini şöyle anlatıyor:

"Ben dahi kendi yaptığım pastalardan bazen ürküyorum. Hepsi çok gerçekçi. Onların pasta olduğunu göstermek için kesmek zorunda kalıyorum. İnsanlar ya nefret ediyor ya da çok seviyor."

Tasarımlarının oldukça uzun sürdüğünü söylüyor Tanya ve çocuklarının da bu pastaları hiç sevmediklerini ekliyor. Tanya çocukları şekerden uzak tutmanın yolunu bulmuş gibi:)

İnsan vücudu üzerine çalışan Tanya birebir aynısını yapabilmek için çok detaylı çalıştığını söylüyor. Ten rengi, damarlar ya da kemik görünümü yaratmak içim Google'dan görseller inceliyor. Yaptığı pastaların onun bir işi olmadığını söylüyor. Sadece hobi olarak yapıyor.

Kaynak



