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Biraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anne

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

İç mimar olan Tanya Nisa, 4 çocuklu bir anne. Tanya'nın mutfaktaki yeteneği ne yazık ki herkesi mutlu etmiyor çünkü son derece korkunç pastalara imza atıyor. Hakkını verelim, pastalar son derece gerçekçi. Ancak hangi çocuk bunları yiyebilir ki?

Biraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anne

Çılgın anne Tanya, mutfak becerilerini tüm annelerden farklı olarak ortaya koyuyor. Görüntülere bakınca siz de ne demek istediğimizi tam olarak anlayacaksınız!

Tanya'nın bu pastalara başlama nedeni Hannibal filmi olmuş. 7 yıl boyunca uğraştıktan sonra profesyonel bir şef olmuş

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Tanya kendisini şöyle anlatıyor:

"Ben dahi kendi yaptığım pastalardan bazen ürküyorum. Hepsi çok gerçekçi. Onların pasta olduğunu göstermek için kesmek zorunda kalıyorum. İnsanlar ya nefret ediyor ya da çok seviyor."

Tasarımlarının oldukça uzun sürdüğünü söylüyor Tanya ve çocuklarının da bu pastaları hiç sevmediklerini ekliyor. Tanya çocukları şekerden uzak tutmanın yolunu bulmuş gibi:)

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İnsan vücudu üzerine çalışan Tanya birebir aynısını yapabilmek için çok detaylı çalıştığını söylüyor. Ten rengi, damarlar ya da kemik görünümü yaratmak içim Google'dan görseller inceliyor. Yaptığı pastaların onun bir işi olmadığını söylüyor. Sadece hobi olarak yapıyor.

Kaynak


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