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Birbirinden güzel oyunlar bu fiyatlara kaçmaz!

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TEKNOLOJİ  | 03.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Yükselen oyun fiyatları sonrasında oyun almayan konsol oyuncularının merakla beklediği indirim furyası bugün yine başladı.

Birbirinden güzel oyunlar bu fiyatlara kaçmaz!

PS sahiplerini yakından ilgilendiren bu indirim kampanyasında; Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Days Gone ve AC: Odyssey gibi birbirinden güzel yapımların fiyatları alınabilir seviyelere düşüyor.

Biz de sizler için indirme giren oyunları bir araya getirdik. Eğer PS sahibiyseniz be bu oyunları oynadıysanız çok şey kaçırıyor olabilirsiniz. Özellikle RDR 2 ve Marvel’s Spider-Man‘i oynamadıysanız gözünüz kapalı bu iki oyun satın almanızı tavsiye ediyorum.

İndirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Marvel’s Spider-Man — 134,00 TL
Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition — 179,00 TL
Red Dead Redemption 2 — 219,00 TL
Red Dead Redemption 2: Special Edition — 239,00 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition — 93,00 TL
Days Gone — 179,00 TL
Days Gone Dijital Deluxe Sürüm — 219,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition — 64,00 TL
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Deluxe Edition — 179,00 TL
Assassin’s Creed Odyssey – DELUXE EDITION — 199,43 TL
Assassin’s Creed Origins – DELUXE EDITION — 99,00 TL
Shadow of the Tomb Raider – Digital Deluxe Edition — 115,17 TL
Call of Duty: Black Ops 4 — 154,77 TL
Crash Team Racing Nitro-Fueled — 179,25 TL
DARK SOULS III – Deluxe Edition — 79,00 TL
Persona 5: Ultimate Edition — 114,00 TL
RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition — 281,40 TL
Shadow of the Colossus — 84,00 TL
HITMAN 2 — 129,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
oyun konsol indirim

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