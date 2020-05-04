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Birbirinden lezzetli güllaç tarifleri ile sofranızı şenlendirin! Pudingli, bademli...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ramazan ayının hurması, pidesi olur da güllaç tatlısı olmaz mı hiç? İçerisine birçok malzeme giren güllacın pek çok farklı tarifi var. Bu tarifleri birer birer sizler için derledik. Lezzetiyle sofraya damga vuran güllaçlar nasıl yapılır, hangi malzemeleri temin etmek gerekir? İşte birbirinden özel tarifler...

Birbirinden lezzetli güllaç tarifleri ile sofranızı şenlendirin! Pudingli, bademli...

İftar sonrası tatlı yiyin, tatlı konuşun diye ballı meyveli güllaçtan pudingli güllaca kadar birbirinden farklı ve lezzetli güllaç tariflerimizle karşınızdayız! Şimdiden herkese afiyet olsun...

BALLI VE BOL MEYVELİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

güllaç

Meyveli tatlıları seven herkese müjde! Güllacın da meyvelisi yapılabiliyor.

Kullanılacak Malzemeler
1 su bardağı kadar bal
5 tane güllaç yaprağı
5 su bardağı kadar sıcak süt

İçi için kullanılacak malzemeler
5 tane çilek
2 tane kivi
1 tane muz
Yarım su bardağı kadar bal
1 tane ufak boyutta limonun suyu

Nasıl Yapılır?
Tüm meyveleri ufak ufak doğramaya başlayın.
Meyveleri ve balı temiz bir kase içerisinde iyice karıştırın.
Daha sonra ise kaynattığınız süt ve balın üzerine limon suyu ekleyin.
Dörde böldüğünüz güllaç yaprağı bir köşede dursun.
Sütle hazırladığınız karışımı tepsi içerisine alın.
Güllaç yapraklarının her birini bu sütlü karışım içerisine batırın ve çıkarın.
Daha sonra güllaç yapraklarını düz bir yer üzerine yayma işlemini yapmaya başlayın.
İçine ekleyeceğiniz malzemeleri ilave edip bol biçimde sarın.
Eş parçalar halinde keserek tatlıyı servis yapın.

BADEMLİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

gülaç 3

Nefis badem lezzeti ve güllaç güçlerini birleştirdi ve ortaya mükemmel bir tat çıktı!

Kullanılacak Malzemeler

8-10 yaprak güllaç
1 litre taze süt
500 gram şeker
100 gram file badem
2 tane orta boy nar
Nasıl Yapılır?

Süt ve şekeri birbirine ilave edip tamamen eriyene kadar kısık ateşte kaynatmaya başlayın.
Ilıması için sütü bir köşeye koyun.
Güllaç yapraklarını orta kısımlarından kırarak sütle ıslanmasını sağlayın ve tepsiye güzelce dizmeye başlayın.
Her güllaç katı arasına badem ve nar eklemeyi unutmayın.
Yapraklar bitene dek bunu tekrar tekrar yapın.
Şeker ve süt karışımını da en üstüne gezdirin.
Birkaç saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

PUDİNGLİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Pudingli güllaç yapmayı denediniz mi? Denemediyseniz kesinlikle bu tarifi not alın deriz!

Puding Kreması İçin Gerekli Olan Malzemeler
2 su bardağı taze süt
1 paket vanilyalı puding
1 paket toz krem şanti

Güllaç Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler
400 gram kadar güllaç yaprağı
Yarım su bardağı süt
3-4 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

Nasıl Yapılır?
Pudingi pişirip ılık hale gelmesi için bir köşede bekletin.
Ilık hale gelen pudingi krem şanti ile çırpın ve krema kıvamına getirin.
Temiz bir tepsi üzerine sütle ıslatılmış güllaç yapraklarını yayın.
Kremayı da üzerine ekleyin.
Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.


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