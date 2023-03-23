Birbirlerini Instagram'dan takibe almışlardı! Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı...

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Arjantinli futbolcu, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

Mauro Icardi için sarı - kırmızılı taraftarlar, oyuncunun attığı gollerden sonra Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını tribünde seslendirmişti.

Bu gelişme sonrasında Icardi ve Simge Sağın, Instagram üzerinden birbirlerini takibe almışlardı.

Yıldız ismin gol müziği olan parça için ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan açıklama geldi.

İşte Simge Sağın'ın sözleri;

"BEŞİKTAŞ'I DAHA ÖNCE TAKİPTEN ÇIKMIŞTIM"

"Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten."

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum."

"MAÇA DAVET GELMEDİ"

"Şu anlık Galatasaray maçına herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" (Milliyet)



