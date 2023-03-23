SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Birbirlerini Instagram'dan takibe almışlardı! Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı...

Birbirlerini Instagram'dan takibe almışlardı! Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı...

23.03.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, gösterdiği performans sonrası taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Sarı - kırmızılı yıldız için sarı - kırmızılı futbolseverler, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını tribünde seslendirmişti. Icardi'nin gol müziğiolan parça için ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Birbirlerini Instagram'dan takibe almışlardı! Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı...

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Arjantinli futbolcu, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

Mauro Icardi için sarı - kırmızılı taraftarlar, oyuncunun attığı gollerden sonra Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını tribünde seslendirmişti.

Bu gelişme sonrasında Icardi ve Simge Sağın, Instagram üzerinden birbirlerini takibe almışlardı.

Yıldız ismin gol müziği olan parça için ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan açıklama geldi.

İşte Simge Sağın'ın sözleri;

"BEŞİKTAŞ'I DAHA ÖNCE TAKİPTEN ÇIKMIŞTIM"

336803152_189475200484795_387543796497877897_n

"Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten."

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

AA-20230205-30181444-30181426-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum."

"MAÇA DAVET GELMEDİ"

283502533_785670789271008_8094472857529236144_n

"Şu anlık Galatasaray maçına herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" (Milliyet)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya futbol tarihine geçecek takas! Juventus ve Galatasaray... Dünya futbol tarihine geçecek takas! Juventus ve Galatasaray...
İsteyip de alamadığı kimse yok... Araplar gözünü kararttı! Fenerbahçe'ye para yağacakİsteyip de alamadığı kimse yok... Araplar gözünü kararttı! Fenerbahçe'ye para yağacak
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!
Anahtar Kelimeler:
PSG Paris Saint-Germain FC Simge Sağın Mauro Icardi galatasaray psg transfer dönemi sezon erden maçın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Dünya futbol tarihine geçecek takas! Juventus ve Galatasaray...

Dünya futbol tarihine geçecek takas! Juventus ve Galatasaray...

Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Batuhan Karadeniz sessizliğini bozdu...

Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Batuhan Karadeniz sessizliğini bozdu...

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.