Bircan Bali'den Cüneyt Özdemir'e şoke eden tehdit! 'Aldatma haberlerin geliyor'

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ı sunan Bircan Bali'nin Cüneyt Özdemir hakkında yaptığı açıklama olay oldu. Bircan Bali, Cüneyt Özdemir hakkında, ''Beni kendine bulaştırma, seni instagram hesabından açıklama yaptırırım'' diyerek resmen tehdit etti.

Bali açıklamasında "Cüneyt Özdemir uzaktan sallamayı sevdiği gibi 'Deniz'i de çok seviyor. Seni açıklama yapmak zorunda bırakırım. Deniz sana yetmiyor hayatın denizlerle dolu. Beni kendine bulaştırma. Magazin programlarını ötekileştireceğim diye magazin yapma" dedi.

ŞOKE EDEN ALDATMA İDDİASI

Seren Serengil ise bomba bir iddia ortaya attı. Serengil açıklamasında "Gülşen Bubikoğlu'nun kızıyla evliydi değil mi? Senin bize çok haberin geliyor aldattığına dair. Biz o aileyi çok sevdiğimiz için bugüne kadar çok dokunmadı" dedi.

Bali ise "Lokasyon lokasyon biliyoruz nerelerde olduğunu" diyerek ekleme yaptı.

