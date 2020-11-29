Bircan Bali'den Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen’e: Sokakta görsem tokatlayacağım...

Cansu Dere'nin başrolünde olduğu Sadakatsiz dizisinde Derin rolüyle dikkat çeken Melis Sezen başarılı oyunculuğuyla alkış topluyor. Dizideki rolü sebebiyle sık sık gündeme gelen Sezen sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Melis Sezen'in paylaşımına Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den bomba bir yorum geldi.

Bircan Bali Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen’e "Sokakta görsem tokatlayacağım nerdeyse, tebrikler oyunculuğuna" dedi. Sezen ise bu yorum sonrası teşekkür etti.

Bircan Bali'nin yorumuna takipçilerden ise "Aynı şeyleri kankan Ece Erken gerçek hayatta yaptı, onu tokatlasaydın!" yorumu yağdı.

Ece Erken geçtiğimiz aylarda evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığını itiraf etmiş ve programdan istifa ederek gündeme gelmişti. Erken sevgilisinin karısının da evine giderek arabalarının camlarına zarar vermişti. Erken'in sevgilisi daha sonra karısıyla boşanarak Erken ile aşkına devam etti.

