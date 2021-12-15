Bircan Bali ile Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti arasında tansiyon yükseliyor! Reza Zarrab göndermesi

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle geçtiğimiz gün gündeme geldi. Hadise’nin iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler de sosyal medya hesabından isim vermeden Bircan Bali’ye yanıt verdi.

"ASLA BİR APTALLA TARTIŞMAYIN"

Mark Twain'in sözünü paylaşan Dinçerler, "Asla bir aptalla tartışmayın. Sizi kendi seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi yener" dedi.

Bircan Bali, Mehmet Dinçerler'in kendisini hedef alması sonrası yeni bir paylaşım yaptı.

GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Bali, "Asla bir aptalla tartışmayın ama arkadaşının kocasıyla olanla sevgili olun! Bi git!" diyerek şok etti.

Bircan Bali, Hadise ile Ebru Gündeş'in arasının Reza Zarrab yüzünden bozulduğunu iddia ederek üstü kapalı bir şekilde gönderme yaptı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Bircan Bali'ye ne cevap vereceği merak konusu oldu.

