Bircan Bali Oğuzhan Uğur'u hedef aldı! "Dünyaları yediniz bitirdiniz! Ayak tırnağım düştü" dedi, sözlerine tepki yağdı

Bircan Bali Oğuzhan Uğur'la ilgili sözleriyle gündeme geldi. "Hesap vereceksin Oğuzhan. 'Sahipsiz kaldım' dediğin yeri göstereceksin. Sıcak ofislerinizde, sahipsiz kaldık..." diyen Bircan Bali "Dünyaları yediniz bitirdiniz" iddiasında da bulundu.

Bircan Bali'nin "Benim ayak tırnağım düştü soğuktan, utanıyorum söylemeye. Düşünmekten ayak tırnağım düştü" demesi de sosyal medyada konuşuldu.

Sunucu "Siz şu birlik olacağımız yerde nasıl ayrışacağımızı konuştunuz. Siyaset yapan ahlaksızdır şu dönemde" diyen Bircan Bali sinirlerine hakim olamadı ve "Siyaset yapan ahlaksızdır, vicdansızdır, geleceğin siyasetiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Bircan Bali, sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.



