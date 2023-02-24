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  4. Bircan Bali Oğuzhan Uğur'u hedef aldı! "Dünyaları yediniz bitirdiniz! Ayak tırnağım düştü" dedi, sözlerine tepki yağdı

Bircan Bali Oğuzhan Uğur'u hedef aldı! "Dünyaları yediniz bitirdiniz! Ayak tırnağım düştü" dedi, sözlerine tepki yağdı

24.02.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali sunuculuk yaptığı programda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı. "Ayak tırnağım düştü" diyerek dikkat çeken sunucu günlerdir deprem bölgesinde çabalayan Uğur için "Hesap vereceksin" dedi. Sosyal medyada Bali'ye tepki yağdı.

Bircan Bali Oğuzhan Uğur'u hedef aldı! "Dünyaları yediniz bitirdiniz! Ayak tırnağım düştü" dedi, sözlerine tepki yağdı

Bircan Bali Oğuzhan Uğur'la ilgili sözleriyle gündeme geldi. "Hesap vereceksin Oğuzhan. 'Sahipsiz kaldım' dediğin yeri göstereceksin. Sıcak ofislerinizde, sahipsiz kaldık..." diyen Bircan Bali "Dünyaları yediniz bitirdiniz" iddiasında da bulundu.

Bircan Bali'nin "Benim ayak tırnağım düştü soğuktan, utanıyorum söylemeye. Düşünmekten ayak tırnağım düştü" demesi de sosyal medyada konuşuldu.

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Sunucu "Siz şu birlik olacağımız yerde nasıl ayrışacağımızı konuştunuz. Siyaset yapan ahlaksızdır şu dönemde" diyen Bircan Bali sinirlerine hakim olamadı ve "Siyaset yapan ahlaksızdır, vicdansızdır, geleceğin siyasetiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

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Bircan Bali, sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.

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