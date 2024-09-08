Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a aşk dolu kutlama: Çok yaşa sevgilim, iyi ki doğdun

Mezarlık, Kuş Uçuşu, Bir Cumhuriyet Şarkısı ve Zaferin Rengi gibi yapımlarla tanınan Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Birce Akalay, uzun bir süre aşk hayatında boş olan kalbini meslektaşı Hakan Kurtaş’a verdi.

Çift, uzun süredir devam eden ilişkilerini artık saklamaktan çekinmiyor. Sosyal medyadan sıklıkla paylaşım yapıyorlar.

Birce Akalay şimdi de sevgili Kurtaş’ın doğum gününü aşk dolu karelerini paylaşarak kutladı.



Ünlü oyuncu paylaşımına "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim! İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Kurtaş da Akalay'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun sevgilim" yorumunda bulundu.

Çiftin pozlarına "Yılın çifti", "Maşallah", "Şahanesiniz" yorumları geldi.