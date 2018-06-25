MAGAZİN

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 01:08 | Son Güncelleme

Oyuncu Birce Akalay, Pazar günü yapılan seçimlerin oy sayımı devam ettiği saatlerde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Son olarak Siyah Beyaz Aşk adlı dizide izlediğimiz Birce Akalay, henüz oy sayımları sürerken Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle ilgili satırlar paylaştı.

Birce Akalay şu ifadeleri kullandı: “Sayın vekilim. Bu ülke için biriktirdiğiniz tüm güzel niyetlere, çabalarınız ve yüzünüzden okunan yorgunluğunuza, yorgunluğunuza rağmen kalbinizin enerjisine, gücüne, bize dalga dalga yaydığınız, yayıldıkça büyüyen uzun zamandır hasretle yolunu gözlediğimiz “umuda” ve her şeyden önemlisi insanımızı birleştiren vizyonunuza minnettarım. İyi ki varsınız.”

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Muharrem İnce

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